Lucaselli (FdI): meno burocrazia e sgravi fiscali per chi assume

Roma, 3 ago. (askanews) – “FdI ha sempre cercato di capire il modo migliore per conciliare la tutela salute con quella delle imprese dell’intrattenimento. Bisogna rivedere in maniera omogenea e unitaria le normative settore per settore, questa sarà una priorità per chi governerà il paese”, lo ha detto Ylenja Lucarelli (FdI), intervenendo questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “In Italia – ha aggiunto – le norme si sovrappongono e creano rallentamenti burocratici con gravi conseguenze sull’economia”.

Sul lavoro ha aggiunto. “Più assumi, meno paghi, questo sarà il nostro approccio: fino a quando lo stato continuerà ad essere azionista di maggioranza delle imprese private non si potrà avere un vero rilancio dell’economia”.