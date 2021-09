Lucca, bimbo cade con la mamma dalla scale: sarebbe in condizioni critiche

Un bambino di soli due anni è caduto dalle scale mentre precipitava con la madre. Sarebbe in condizioni critiche.

Dramma a Lucca dove una mamma è precipitata con il suo bambino di soli due anni giù dalle scale intorno alle ore 16.30 del 24 settembre. Una tremenda fatalità che ha portato la madre a chiamare immediatamente i soccorsi. Tempestivo l’intervento degli operatori sanitari del 118 che sono giunti sul posto con l’elisoccorso.

Quest’ultimo ha infatti trasportato d’urgenza il piccolo che è stato ricoverato presso l’ospedale Meyer di Firenze. Le sue condizioni apparirebbero per il momento critiche.

Bimbo cade dalle scale, la vicenda

Quello che sarebbe apparso un’azione naturale è diventato nel giro di pochissimi minuti un incubo per la mamma e il suo bambino che sono precipitati mentre scendevano dalle scale. Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente. Verosimilmente la donna potrebbe essere caduta appoggiando il piede in modo non corretto o ancora perdendo l’equilibrio.

Bimbo cade dalle scale, il ricovero all’ospedale Meyer

Nel frattempo le condizioni di salute del piccolo apparirebbero gravi e si troverebbe in prognosi riservata, anche se rimarrebbero comunque stabili. A ogni modo per avere maggiori informazioni sulla salute del piccolo bisognerà attendere ulteriori valutazioni. Stando a quanto riportano prime informazioni sulla vicenda, il bambino poco prima della caduta si trovava in braccio alla sua mamma. Inutile il tentativo della madre che avrebbe fatto tutto il possibile affinché il bambino non si facesse del male.

Evidentemente spaventata per quanto successo, ha quindi chiamato gli operatori sanitari del 118 che hanno allertato nel frattempo l’eliambulanza Pegaso.

Bimbo cade dalle scale, i soccorsi

Oltre agli operatori sanitari del 118 che sono arrivati sul posto con due ambulanze e l’elisoccorso, sono giunti sul posto i vigili urbani che si sono occupati del coordinamento delle operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti di Polizia municipale di Lucca.

Bimbo cade dalle scale, giovane studente precipita dalle scale

Lo scorso aprile, a Castrovillari in Calabria, un giovane di 18 anni è caduto dalle scale antincendio di un noto istituto scolastico. Il giovane è precipitato da circa 5 metri. Intervenuti gli operatori sanitari del 118, che sono giunti sul posto oltre che con un’ambulanza, anche con un elisoccorso che ha trasferito il giovane presso l’ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato ricoverato.