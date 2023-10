Lucca Comics 2023, Zerocalcare dà forfait: "Patrocinio ambasciata israeliana è un problema". Salvini replica

"In questo momento a Gaza sono incastrate due milioni di persone", così Zerocalcare che ha annunciato che non prenderà parte al Lucca Comics.

A meno di una settimana dall’inizio del Lucca Comics and Games 2023, nota manifestazione interamente dedicata ai giochi e ai fumetti, Zerocalcare ha annullato la sua presenza. Il fumettista ha spiegato che la motivazione è legata dal patrocinio che l’ambasciata israeliana ha dato all”evento. Non si è fatta attendere la risposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini che è intervenuto in modo critico sulla scelta dell’artista.

Lucca Comics and Games 2023, Zerocalcare diserta la manifestazione: l’annuncio sui social

In un lungo post scritto sui social, il fumettista ha esordito spiegando: “Purtroppo, il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema. In questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo […] mentre anche le Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco -il minimo davvero- che viene sprezzantemente rifiutato, per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un corto circuito che non riesco a gestire”.

Zerocalcare ha proseguito raccontando la sua esperienza con il Paese di Gaza: “Sono stato a Gaza diversi anni fa, conosco persone che ancora ci vivono e persone che ci sono andate per costruire progetti di solidarietà, di sport, di hip hop e di writing. Quando queste persone mi chiedono com’è possibile che una manifestazione culturale di questa importanza non si interroghi sull’opportunità di collaborare con la rappresentanza di un governo che sta perpetrando crimini di guerra in spregio del diritto internazionale, io onestamente non riesco a fornire una spiegazione. Non riesco nemmeno a dire loro del mio dispiacere di non esserci e di quanto questa cosa mi laceri, se lo paragono all’angoscia che sento nelle loro voci”.

Non ultimo il fumettista ha tenuto a fare in conclusione una importante precisazione: “Sono stato a Gaza diversi anni fa, conosco persone che ancora ci vivono e persone che ci sono andate per costruire progetti di solidarietà, di sport, di hip hop e di writing. Quando queste persone mi chiedono com’è possibile che una manifestazione culturale di questa importanza non si interroghi sull’opportunità di collaborare con la rappresentanza di un governo che sta perpetrando crimini di guerra in spregio del diritto internazionale, io onestamente non riesco a fornire una spiegazione. Non riesco nemmeno a dire loro del mio dispiacere di non esserci e di quanto questa cosa mi laceri, se lo paragono all’angoscia che sento nelle loro voci”.

La replica di Salvini: “Farò il possibile per essere presente al Lucca Comics”

Il leader della Lega – riporta il quotidiano “La Nazione” – in risposta a Zerocalcare ha commentato la scelta di quest’ultimo di non andare alla manifestazione: “Spiace che per qualcuno il sostegno dell’ambasciata di Israele ad un bellissimo evento culturale sia un problema, a tal punto da annullare la presenza. Io la penso esattamente al contrario, e farò il possibile per essere al Lucca Comics”.

Così invece il pentastellato Andrea Marcucci che in modo non meno critico ha dichiarato: “Il Paese che ha subito un attacco devastante ad opera di una organizzazione terroristica che vuole annientare quel Paese, non dovrebbe neanche patrocinare un evento culturale come LuccaComics? Il senso della protesta di Zerocalcare mi sfugge, quello che invece capisco è l’incredibile strabismo della sinistra radicale: disertano le manifestazioni patrocinate da Israele, e non condannano Hamas ed il terrorismo”.