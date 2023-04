Lucca, forte esplosione in un edificio: quattro feriti e due dispersi

Lucca, forte esplosione in un edificio: quattro feriti e due dispersi

Lucca, forte esplosione in un edificio: quattro feriti e due dispersi

Esplosa un’abitazione a Montecarlo, nel lucchese. Sono quattro feriti, fortunatamente lievi, al momento segnalati, mentre si ricercano due persone, segnalate come disperse. Sul posto i vigili del fuoco.

Crolla palazzina nel lucchese in seguito a forte esplosione: vigili del fuoco alla ricerca di due dispersi

Secondo le prime informazioni, pervenute dal 118, tra i quattro feriti ci sarebbe una donna, con sospetta frattura del polso. Con lei i suoi due figli, rispettivamente di 9 e 12 anni, che hanno riportato soltanto semplici escoriazioni e contusioni. Si pensa che i tre siano stati raggiunti all’esterno dell’abitazione dal materiale caduto a causa del crollo dello stabile.

La quarta persona trasportata in ospedale avrebbe invece riportato un trauma cranico. Rimane in corso la ricerca delle due persone che sono state segnalate dai vigili del fuoco come disperse.

🔴 #Lucca, esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo, causa una probabile fuga di gas: dalle 11:30 #vigilidelfuoco al lavoro, estratto un uomo in vita dalle macerie. In corso ricerca di 2 persone segnalate come disperse [#15aprile 12:15] pic.twitter.com/KpAP5G1JDU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 15, 2023

Il sindaco: “È una tragedia“. Una persona già estratta, altre due sotto le macerie

Il fatto è avvenuto intorno alle 11:30. Lo fa sapere il sindaco Federico Carrara: “È una tragedia. I soccorritori sono immediatamente intervenuti, c’è stata un’esplosione di cui non conosciamo ancora l’origine. Tre persone coinvolte, una già trasportata in ospedale con l’elisoccorso“.

A differenza delle primissime informazioni pervenute dal luogo dell’esplosione, il sindaco di Montecarlo conferma la presenza di tre persone bloccate tra le macerie: “Seconda persona individuata, si tratta di una donna, che sta rispondendo alle chiamate dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per estrarla. La terza persona invece al momento non è stata ancora localizzata. Speriamo di salvare tutti“.