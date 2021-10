Luce dei tuoi occhi, le anticipazioni sull’ultima puntata della fiction di Canale 5

La sesta e ultima puntata della fiction Luce dei tuoi occhi, con Giuseppe Zeno e Anna Valle va in onda, in prima serata su Canale 5: cosa succederà?

La sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi va in onda in prima serata mercoledì 27 ottobre 2021 su Canale 5, intorno alle 21.50. I fan sono in trepidante attesa di conoscere le anticipazioni: tra colpi di scena, sentimenti travolgenti ed emozioni intense, cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata?

Luce dei tuoi occhi, ultima puntata

L’ultima puntata della fiction targata Canale 5, “Luce dei tuoi occhi”, è attesa per mercoledì 27 ottobre.

La sesta puntata di Luce dei tuoi occhi (episodi undici e dodici) è il gran finale della stagione. I fan scopriranno se Martina è davvero la figlia di Emma Conti. Ma che ruolo ha avuto suo fratello Roberto nella sparizione di Alice? Cos’ha fatto a sua sorella quando, subito dopo il parto, era sospesa tra la vita e la morte? Anche la cognata Azzurra, che si occupò delle pratiche ospedaliere dell’etoile, starebbe nascondendo qualcosa: di cosa si tratta?

Luce dei tuoi occhi, le anticipazioni dell’ultima puntata

Nella puntata precedente i telespettatori hanno scoperto che era stato Luigi a investire Valentina, come rivelato in una lettera scritta poco prima di morire. Così Luca è stato accusato di aver ucciso l’uomo per vendicare la sorella ed è stato protetto da Emma ed Enrico.

Non è Sofia Romano la figlia di Emma, perché soffre di una displasia ereditaria dell’anca. Valentina, appena dimessa, ha dei problemi a riprendere la coreografia, ma Emma sta al suo fianco per aiutarla e sostenerla, creandole un’esibizione ad hoc.

Enrico, invece, la accoglie in casa per evitare che venga affidata a una casa-famiglia.

Intanto peggiora la posizione di Fontana. Era stato lui a dare a Luigi 50.000 euro, Emma ed Enrico hanno scoperto che il defunto aveva organizzato un traffico di neonati e che Martina non è la figlia naturale di Fontana. Ora resta da scoprire chi sono i suoi veri genitori. Tuttavia, Luca è stato arrestato ed Emma, insieme a Enrico, ha dovuto raccontare alla Guerra quanto scoperto.

Diversi episodi fanno emergere il vero motivo per cui Emma è tornata a Vicenza. La ballerina è costretta a raccontare tutto alle ragazze, che restano amareggiate e vogliono rinunciare all’esibizione. Enrico però è riuscito a ottenere un campione del DNA di Martina: sarà il momento giusto per scoprire di chi è figlia?

Luce dei tuoi occhi, gli ascolti

La fiction interpretata da Anna Valle e Giuseppe Zeno, in un intreccio di thriller e sentimenti, ha incollato allo schermo tanti telespettatori.

Nella quinta puntata, quella di mercoledì 20 ottobre 2021, gli spettatori erano 3.178.000, con uno share pari a 16,75%, dominando il palinsesto serale. In occasione della puntata finale si attendono risultati altrettanto soddisfacenti, come quelli registrati durante le precedenti cinque puntate.