Lucia Annunziata sarà corrispondente in Ucraina per l’estate

Con la fine della stagione di Mezz'ora in più, il programma in onda su Rai 3, Lucia Annunziata volerà Ucraina e sarà corrispondente per l'estate.

Nel mese di giugno si concluderà la stagione di Mezz’ora in più, il programma di Lucia Annunziata in onda su Rai3, ma per lei non sarà ancora il momento di andare in vacanza.

Lucia Annunziata corrispondente in Ucraina

Per l’estate, la famosa giornalista volerà in Ucraina e sarà corrispondente per i principali programmi di approfondimento Rai.

L’annuncio arriva dal direttore dell’approfondimento in Rai, Antonio Di Bella, che lo reso noto durante il consiglio d’amministrazione riunitosi a Viale Mazzini.

Durante la giornata dovrà quindi collegarsi con le trasmissioni Rai per fornire ulteriori dettagli sul conflitto, descrivendo la situazione in Ucraina.