Lucia Annunziata si dimette dalla Rai: "non condivido nulla del governo"

Roma, 25 mag. (askanews) – Dopo Fabio Fazio, se ne va dalla Rai anche Lucia Annunziata che conduceva su Rai Tre il talk show domenicale “Mezz’ora in più”.

La giornalista scrive, “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione”.

Le dimissioni irrevocabili sono arrivate con una lettera nel giorno in cui si ufficializzano le nuove nomine alla guida delle testate dell’era Meloni alla guida delle testate, spartite fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; all’opposizione del PD resterebbero il Tg3 e Rai Parlamento.