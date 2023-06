Lucia Azzolina, ex ministro dell’Istruzione del governo Conte II, è diventata mamma. L’annuncio arriva dal suo profilo Facebook, dove ha mostrato la foto del primo figlio nato dall’amore con il noto avvocato Giovanni Rinaldi.

Mercoledì 21 giugno, intorno alle 19, Lucia Azzolina è diventata mamma. L’ex ministro dell’Istruzione del governo Conte II ha messo al mondo il pargolo presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano, Biella. La lieta novella è stata resa pubblica da lei stessa, con un post affidato a Facebook.

A didascalia di una foto che ritrae le manine del figlio, Lucia Azzolina ha scritto:

“Ieri intorno alle 19.07 è nato il piccolo Leonardo Azzolina Rinaldi. Nel giorno del solstizio d’estate ma anche del primo scritto degli esami di stato. È un angioletto e non mi sembra vero di poterlo stringere tra le braccia. Ringrazio Giovanni, amore mio, per avermi dato la possibilità di essere mamma, per avermi fatta ridere anche quando piangevo per i dolori, mentre lui rideva e piangeva per l’emozione”.