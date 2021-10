La modella e influencer Lucia Javorcekova ha postato alcuni scatti su Instagram in cui indossa un paio di shorts striminziti, scatenando i fan.

L’ex ciclista e influencer Lucia Javorcekova ha postato delle foto estremamente provocanti e sensuali sul suo account Instagram in cui indossa un paio di striminziti shorts bianchi. Gli scatti hanno scatenato gli utenti.

Lucia Javorcekova, outfit sensuale scatena i fan: carriera

Lucia Javorcekova, nata in Repubblica Slovacca nel 1990, ha intrapreso una breve carriera nel ciclismo per poi dedicarsi al mondo della moda. In questo contesto, l’influencer è diventata nota soprattutto in qualità di modella di intimo, segnando in questo modo la sua strada per il successo.

Dopo essere stata protagonista di alcuni video postati su YouTube che le hanno donato particolare visibilità, si è spostata in Svizzera dove ha collaborato per svariati magazine.

In qualità di modella di intimo, inoltre, posa tutt’ora per calendari a Tulum, in Messico, dove si è trasferita per vivere insieme al compagno e alla figlia.

Lucia Javorcekova, outfit sensuale scatena i fan: “Ti prego, invitami a casa tua”

Ciò che ha reso famosa Lucia Javorcekova sono soprattutto le sue “curve perfette” come dimostra il seno pieno e abbondante e il lato B incredibilmente scolpito.

Proprio il lato B della modella è stato protagonista di una recente serie di scatti che l’influencer ha deciso di postare sul suo account Instagram.

Gli scatti che la ritraggono di schiena mentre indossa un paio di minuscoli shots bianchi hanno alimentato le fantasie degli utenti che hanno scritto commenti come “Ti prego, invitami a casa tua”, “Sì, vabbè… ogni mattina così” o, ancora, “Wow, ogni centimetro sensuale e sexy del corpo di questa meravigliosa dea è perfezione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia Javorcekova, outfit sensuale scatena i fan: il successo online

Lucia Javorcekova ha raggiunto oltre 2,1 milioni di followers su Instagram: il suo successo in rete è cresciuto in modo esponenziale nel corso degli ultimi anni soprattutto in virtù degli scatti a contenuto fortemente sensuale che la modella condivide con i fan. Il suo rapporto con i followers, tuttavia, è totalmente distaccato.

La strategia messa in atto da Lucia Javorcekova nel mondo online le ha consentito di riscuotere enorme successo mettendo in atto un’operazione assidua e costante di seduzione nei confronti dei fan. Una simile operazione, del resto, è stata esasperata con la creazione di un sito web sul quale pubblica contenuti decisamente più hot e spinti rispetto alle foto mostrate su Instagram.

Il “fenomeno Lucia Javorcekova” ha attirato l’attenzione de Le Iene che hanno voluto intervistarla per conoscere i suoi segreti e le sue incredibili “strategie di marketing”.