Lucia Menghini, come sarebbe avvenuto il decesso della giovane dottoressa

Alla morte della 31enne Lucia Menghini, si sono aggiunti nuovi elementi: ecco come sarebbe avvenuto il decesso.

La morte della 31enne Lucia Menghini, la giovane di Foligno morta in un incidente stradale, ha lasciato un grande vuoto in quanti le hanno voluto bene. Ora sul suo decesso si aggiungono nuove e importanti informazioni. Stando a quanto si apprende, l’auto sulla quale viaggiava la giovane con le sue due amiche, sarebbe stata tamponata da un furgone.

Morte Lucia Menghini: la dinamica dell’incidente

Le notizie che ci sono arrivate dalla Giordania sono drammatiche. La giovane pare che, poco prima della tragedia, si trovasse seduta nel sedile posteriore del veicolo. Per lei non c’è stato scampo. Si attendono invece ulteriori sviluppi sulle condizioni delle due ragazze che si trovavano con Lucia in viaggio. Entrambe ferite durante l’impatto, avrebbero riportato un trauma cranico.

L’amica e compagna di squadra delle Pignolette: “Non posso parlare”

Nel frattempo Serena Becchetti una delle tre membri delle “Pignolette”, è apparsa sconvolta dalla morte dell’amica. La giovane, sentita da “Il Messaggero”, dopo aver parlato brevemente dell’esperienza a Reazione a Catena, non è riuscita ad andare avanti quando le è stato stato chiesto di parlare di un ricordo legato a Lucia. “No, guardi non riesco proprio a parlare. Per favore”.