Lucia muore in un incidente in Giordania: la 31enne era un medico di Foligno

Un incidente stradale avvenuto ad Amman, in Giordania, è risultato fatale a Lucia Menghini, medico 31enne di Foligno: ferite anche le due amiche

Lucia Menghini, medico di 31 anni di Foligno, è morta durante una vacanza in Giordania, che stava facendo insieme a due amiche. Fatale un brutto incidente stradale avvenuto ad Amman.

Giordania, l’incidente fatale a Lucia Menghini, ferite le sue amiche

Lucia e le sue due amiche, anche loro tirocinanti anestesiste, sono rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale ad Amman, in Giordania, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 8 aprile. Non sono ancora chiare le cause e le modalità dell’incidente, ancora tutte da determinare. Lucia non ce l’ha fatta. Le amiche sono in questo momento ricoverate in terapia intensiva in un ospedale di Amman.

I messaggi di cordoglio dei colleghi di Lucia

Il direttore generale dell’Usl Umbria 2 Massimo De Fino, addolorato, racconta Lucia per come la conoscevano i colleghi: “Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole. Voglio unirmi al dolore dei colleghi della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Spoleto, dove la giovane dottoressa prestava servizio ed esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali.

Era una ragazza solare, sempre disponibile, con grande passione per il lavoro, senso di appartenenza e grande dedizione e professionalità.” Triste e addolorata anche Marina Vissani, la responsabile della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Spoleto, che aveva lavorato a fianco di Lucia: “Aveva grande desiderio di apprendere le tecniche anestesiogiche e si era subito integrata con il personale di Sala Operatoria. Ricordiamo con affetto il suo dolce sorriso, i suoi modi gentili e garbati ed i grandi occhi azzurri.”