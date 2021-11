Luciano De Lorenzo è morto a 15 anni. Il giovane ha avuto un malore improvviso mentre era in bicicletta con il padre.

Luciano De Lorenzo è morto a 15 anni. Il giovane ha avuto un malore improvviso mentre era in bicicletta con il padre. Viveva a Gron Sospirolo con la sua famiglia.

Luciano De Lorenzo morto a 15 anni: ha avuto un malore mentre era in bici col padre

Le ultime parole pronunciate da Luciano De Lorenzo, prima di cadere dalla bici ed essere portato in ospedale da suo padre Michele, sono state: “Non vedo niente, è tutto nero“. Lorenzo ha perso la vita a 15 anni per un malore improvviso. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio al San Martino di Belluno, dove l’Ulss Dolomiti ha disposto un’autopsia per capire la causa del decesso. Il ragazzo non aveva ricevuto le dosi di vaccino, per cui è esclusa la correlazione.

La Procura di Belluno non ha disposto accertamenti e non si ipotizzano responsabilità penali. Luciano De Lorenzo viveva a Gron Sospirolo con la sua famiglia, il padre Michele, la mamma Maria Antonietta e la sorella Angela Giusy.

Luciano De Lorenzo morto a 15 anni: il malore dopo il giro in bici

Sabato Luciano era partito insieme al suo papà per un giro in bicicletta. “Volevamo fare un giro in bici ed eravamo partiti da pochi minuti” ha raccontato il padre Michele.

La vista del ragazzo si è improvvisamente oscurata e non riusciva più a vedere nulla. Il 15enne si è accasciato per terra, senza reagire. Il padre ha chiamato il 118, ma non avevano ambulanze. “Non c’era un’ambulanza in quel momento, era impegnata a Mussoi per un altro intervento e ci hanno detto di partire subito. E così abbiamo fatto per non perdere tempo” ha spiegato Michele De Lorenzo. L’uomo ha portato il figlio al pronto soccorso del San Martino di Belluno, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Luciano De Lorenzo morto a 15 anni: voleva diventare un bravo muratore

Luciano De Lorenzo studiava alla scuola edile di Sedico e il suo papà ha raccontato che voleva diventare un bravo muratore. Aveva tanti sogni e una grande passione per la bici e per il calcio. La scuola sta organizzando una raccolta fondi per aiutare la famiglia in questo momento difficile. I funerali si terranno sabato 27 novembre alle 14.30 nella chiesa di Sospirolo.