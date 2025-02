Lucio Corsi: amo la musica che fa sognare, Topo Gigio era perfetto

Roma, 17 feb. (askanews) – Lucio Corsi, arrivato secondo a Sanremo, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” è tornato sulla scelta di duettare con Topo Gigio nella serata delle cover.”Non era affatto una gag, era una cosa che si fondava su un ragionamento inerente alla musica: Topo Gigio esordì nel ’58 con la voce di Modugno, è stato come se anni dopo avesse re-incontrato quella canzone su quel palco lì – ha detto il cantante – Topo Gigio non era mai salito sul palco dell’Ariston, nessun pupazzo anche se pupazzo mi sembra riduttivo… mi ha ispirato Elton John, che l’aveva fatto con i Muppets. Poi quella canzone parla di un sogno, di cose oniriche e so che la musica che mi piace è quella che mi porta da qualche altra parte rispetto alla realtà, perciò un personaggio di fantasia ma così concreto come Topo Gigio era perfetto”.

“Inoltre è legato a una tv anni ’70 che ho recuperato, che mi affascina perché non la rivedo oggi, prima facevano le televisioni le facevano larghe, grandi, c’era forse più spazio per la fantasia, oggi sono sempre più piatte, forse però dentro ci sono dei posti dove si può ancora inventare qualcosa”.