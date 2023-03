Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni: perché il suo ricordo rimane ancora vivo

Potremo parlare di Lucio Dalla soltanto attraverso la sua musica, ma nei fatti l’artista bolognese classe 1943 è stato molto di più. Stroncato da un infarto il primo marzo del 2012, poco prima del suo 69esimo compleanno, ad oggi avrebbe compiuto 80 anni. Eppure l’eredità che ci ha lasciato è stata immensa e la sua memoria rimane più viva che mai. Sono diverse le iniziative che gli sono state dedicate da nord a sud. Scopriamone alcune dedicando un piccolo spazio anche alle sue curiosità.

Lucio Dalla compie 80 anni: le iniziative da nord a sud

Iniziamo proprio da Bologna, città che gli ha dato i natali. La Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il comune emiliano ha organizzato la rassegna Lucio Ottanta, iniziata lo scorso 1 marzo e che terminerà il 5 marzo. A Napoli, capoluogo campano al quale Dalla è stato profondamente legato è stata inaugurata la scala che da via Partenope porta verso il mare. Alle isole Tremiti un isolotto porterà persino il suo nome, una dimostrazione del fatto che il ricordo di Lucio Dalla appartiene davvero a tutti.

Da Caruso a Jimi Hendrix: ecco cosa potresti non sapere su Lucio Dalla

Tra le canzoni più famose di Lucio Dalla non possiamo non parlare di Caruso. Dalla infatti era innamorato della città di Napoli tanto che aveva dichiarato: “Napoli sembra una città, ma è una nazione. Io non posso fare a meno, almeno due o tre volte al giorno, di sognare di essere a Napoli”.

L’artista era appassionato di sport ed era un assiduo tifoso del Bologna: il celebre inno “Le tue ali Bologna” porta la sua firma oltre che quella di Gianni Morandi, Luca Carboni e Andrea Mingardi.

Infine non tutti sanno che la vita di Lucio si è incrociata con quella di due grandi artisti vale a dire Franco Battiato e Jimi Hendrix. Del primo era stato vicino di casa, tanto che aveva acquistato una villa proprio accanto alla sua a Milo. Per quanto riguarda Hendrix, i due si erano incontrati nel 1968, in occasione di una tournée italiana. Dalla suonò anche insieme a lui in uno storico concerto al Piper di Milano.