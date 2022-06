Lucio Presta contro Heather Parisi: la ballerina ha perso la causa per diffamazione, ma "non paga".

Lucio Presta è tornato a scagliarsi contro Heather Parisi. Stando a quanto sostiene il manager della tv, la ballerina ha perso la loro battaglia in tribunale, ma non gli ha ancora pagato il risarcimento.

Lucio Presta contro Heather Parisi

La battaglia legale che Lucio Presta ha mosso contro Heather Parisi, accusata di diffamazione, lo ha visto trionfare.

Il giudice ha condannato la ballerina e le ha imposto di pagare un risarcimento al manager della tv e le spese legali. A distanza di tempo, però, la donna non ha sborsato nemmeno un euro. E’ per questo che Lucio è andato su tutte le furie e l’ha accusata pubblicamente, sia via Twitter che con un’intervista ad Adnkronos.

Le accuse di Lucio Presta

Intervistato da Adnkronos, Presta ha dichiarato:

“Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare! Abbiamo scritto anche al suo avvocato, ma neanche lui risponde alle nostre mail. (…) Perciò mi vedo costretto a fare un decreto a tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi”.

Lucio è giustamente infuritato e pretende di avere dalla Parisi tutto ciò che gli spetta.

Il cinguettio al vetriolo di Lucio: Heather continua a tacere

Non contento, Presta si è scagliato contro Heather anche via Twitter. Ha cinguettato: