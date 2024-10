L'Ucraina si ferma per un minuto di silenzio in omaggio ai caduti

Kiev, 1 ott. (askanews) – Tutta l’Ucraina ha osservato un minuto di silenzio in onore di coloro che hanno dato la vita per la libertà e l’indipendenza del Paese nella Giornata dei Difensori. A Kiev, il traffico si è fermato in via Khreshchatyk e in piazza Indipendenza durante il minuto di silenzio. Decine di persone si sono riunite vicino al Monumento all’Indipendenza, portando fiori e candele. Le famiglie tenevano in mano i ritratti dei loro cari morti durante la guerra.