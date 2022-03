L’Ucraina si impegna a restare neutrale e fuori dalla Nato

Istanbul, 29 mar. (askanews) – L’Ucraina si impegna a restare neutrale e a non entrare in alleanze militari inclusa la Nato: è quanto offerto dai negoziatori ucraini a Istanbul, dove si cerca di raggiungere un accordo per mettere fine all’invasione russa dell’Ucraina. Il negoziatore ucraino Oleksandr Chaly, ha spiegato a margine dell’incontro: “Noi, come chiesto dalla costituzione ucraina, non ospiteremo basi militari sul nostro territorio, contingenti militari, e non aderiremo a nessuna alleanza politico-militare”.

Un altro negoziatore ucraino, Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha spiegato la proposta di Kiev sulla Crimea, annessa militarmente da Mosca con un blitz nel 2015: “Su questioni come la Crimea, è anche questo un punto separato dell’accordo, in cui offriamo di fissare le posizioni ucraine e russe

e per 15 anni procedere a negoziati sullo status della Crimea e di Sebastopoli”.