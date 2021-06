Lucy e Anna De Cinque: le focose blogger gemelle che hanno sposato lo stesso uomo

Le gemelle Anna e Lucy De Cinque hanno sposato lo stesso uomo con il quale erano entrambe fidanzate da dieci anni

Un ménage à trois in diretta tv è quello che ha visto protagoniste Anna e Lucy De Cinque, due blogger gemelle molto note su Instagram. Sul loro profilo social, le due sorelle australiane posano spesso in conturbanti selfie, vestite con abiti identici ma soprattutto super succinti.

The twin sisters have been dating Ben since 2012 and want to get married to him together. #BenByrne #AnnaDeCinque #LucyDeCinque #twins https://t.co/k9x9LQZZjE

— India.com (@indiacom) June 14, 2021