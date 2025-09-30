Lucy Powell replica alle accuse di divisione all'interno del Labour Party

Nel vivace contesto della conferenza del Labour Party a Liverpool, Lucy Powell ha espresso la sua disapprovazione nei confronti di un post pubblicato su X dalla sua avversaria, la Segretaria dell’Istruzione Bridget Phillipson. La pubblicazione è stata interpretata come un’accusa di creare “divisione” all’interno del partito, un tema che ha scatenato un intenso dibattito tra le due candidate alla leadership.

La reazione di Lucy Powell

Powell ha descritto il post di Phillipson come ill-considerato, evidenziando che la competizione per la leadership non dovrebbe degenerare in attacchi personali. Durante un incontro al POLITICO Pub, ha chiarito che il dibattito non deve essere visto come dissentire, ma piuttosto come un’opportunità per riflettere su come il partito possa crescere e migliorare.

Invito al dibattito

“Le persone vogliono discutere su come possiamo fare meglio di quanto stiamo facendo attualmente. Se qualcuno pensa che tutto vada bene, allora non deve votare per me,” ha affermato Powell, sottolineando il suo desiderio di stimolare un confronto costruttivo all’interno del Labour Party.

Il futuro di Angela Rayner

Un altro tema caldo emerso dalla conversazione è stato il futuro di Angela Rayner, attuale vice leader del partito, che ha recentemente annunciato le sue dimissioni a causa di uno scandalo fiscale. Powell ha descritto le dimissioni di Rayner come una perdita enorme per il Labour, esprimendo la sua convinzione che Rayner potrebbe tornare a ricoprire un ruolo di primo piano nella politica del partito.

Il ritorno di un leader

“Angela è ancora una figura di spicco nel partito e sono certa che non ci vorrà molto prima che esprima le sue opinioni. La libertà che deriva dal non essere in governo potrebbe darle una nuova prospettiva e voglia di coinvolgimento,” ha affermato Powell. Questo commento evidenzia non solo la stima che Powell nutre per Rayner, ma anche la sua convinzione che le voci forti siano cruciali per il futuro del Labour.

Critiche a Nigel Farage e alle sue politiche

Durante la conferenza, gli attacchi ai danni di Nigel Farage e del suo partito, Reform UK, sono stati un tema centrale. La leadership del Labour ha criticato le politiche di immigrazione di Farage, definendole immorali e razziste. Tuttavia, Powell ha sorpreso molti affermando di non considerarlo un razzista in quanto tale, ma ha riconosciuto che alcune delle sue politiche sono problematiche.

Rischio di focalizzarsi su Farage

“C’è una preoccupazione che il nostro partito parli troppo di Nigel Farage. Dobbiamo concentrarci su ciò che vogliamo proporre e non solo su di lui,” ha avvertito Powell, suggerendo che il Labour dovrebbe mantenere il focus sui propri obiettivi e visioni piuttosto che sulle critiche.

In un clima politico dove il populismo sembra guadagnare terreno, i Liberaldemocratici hanno espresso la loro opinione che la politica a due partiti in Gran Bretagna sia giunta al termine. La loro strategia per fermare un governo di Reform consiste nel trovare una piattaforma per coloro che non vedono il populismo come una soluzione valida.

Nel complesso, la conferenza del Labour ha rivelato non solo le tensioni interne ma anche le sfide esterne che il partito deve affrontare nel contesto politico attuale. La battaglia tra Powell e Phillipson potrebbe essere solo l’inizio di un lungo processo di definizione della direzione futura del Labour Party.