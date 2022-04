Ludovica Bargellini morta in un incidente: è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto

Conosciuta soprattutto per aver lavorato a The Young Pope, l'attrice Ludovica Bargellini è morta a causa di un incidente stradale avvenuto in zona Eur a Roma.

Addio a Ludovica Bargellini, attrice e costumista morta a 35 anni a causa di un incidente stradale avvenuto tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta a Roma. Rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, i Vigili del Fuoco l’hanno estratta ancora viva ma, poco dopo l’arrivo in ospedale, è deceduta a causa della gravità delle lesioni riportate.

Ludovica Bargellini morta

I fatti hanno avuto luogo nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 aprile 2022. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe perso il controllo della sua auto rimanendo incastrata nell’abitacolo. Liberata dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, è purtroppo morta pochi minuti dopo l’arrivo.

Ludovica Bargellini morta: chi era

Nota nel mondo dello spettacolo per aver lavorato, tra le altre produzioni, per la serie televisiva The Young pope, si era diplomata al Centro sperimentale come costumista per poi intraprendere un percorso per diventare attrice teatrale.

Formatasi presso il Teatro Azione a Roma e la scuola di recitazione Jenny Tamburi, dal 2009 ha partecipato ai lungometraggi Non c’è tempo per gli eroi di Mugnaini, Dylan Dog vittima degli eventi di Claudio di Biagio e Palato assoluto di Francesco Falaschi. Per la tv, oltre all’exploit con Sorrentino, è stata protagonista di alcuni spot pubblicitari tra cui quelli di Campari e Sky – Now Tv.