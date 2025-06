Ludovica Caramis annuncia in diretta la sua gravidanza e il sesso del secondo figlio

Ludovica Caramis è tornata sotto i riflettori e non per un semplice ritorno: è in attesa del suo secondo figlio. L’ex professoressa de L’Eredità ha fatto l’annuncio in diretta durante la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo su Rai 1. Un momento di grande emozione per la showgirl, che ha rivelato il sesso del bambino con un’affermazione che ha colpito tutti: “Viva le femmine direi!”.

Il grande annuncio in diretta

La Balivo ha organizzato un gender reveal coinvolgente, dove Ludovica Caramis, accompagnata dalla collega Chiara Giallonardo, ha condiviso la gioia della gravidanza. “Sono contentissima. Leone chiedeva una sorellina”, ha spiegato, rivelando come il suo primogenito avesse espresso il desiderio di avere una sorellina. “Abbiamo provato a spiegargli che non è qualcosa che si può scegliere. Siamo però doppiamente felici per lui, perché era il suo desiderio”, ha aggiunto con un sorriso.

Una carriera tra televisione e moda

Con origini greche da parte del nonno paterno, Ludovica non perde occasione per sottolineare il suo orgoglio culturale. Dopo aver calcato il palco di Miss Italia nel 2009, dove si è distinta vincendo la fascia di Miss Lazio, la showgirl ha saputo ritagliarsi uno spazio nel mondo della televisione, diventando una presenza apprezzata nello studio de L’Eredità. Con un seguito di oltre 96,6 mila followers su Instagram, condivide attimi della sua vita quotidiana con i fan, rendendoli partecipi della sua gioia e delle sue avventure.

Un amore lontano dai riflettori

Il matrimonio con il calciatore Mattia Destro, celebrato il 1° settembre 2014, è stato un evento da favola ad Ascoli Piceno. La coppia ha sempre cercato di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, ma il loro amore ha attirato l’attenzione. Dopo la nascita del primo figlio, Leone, avvenuta l’8 settembre 2020, la coppia ha affrontato alti e bassi, compresa una breve crisi matrimoniale nel 2022. Tuttavia, sono tornati insieme, più uniti che mai, pronti ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia.

Un ritorno in tv dopo cinque anni

La scelta di tornare in televisione dopo cinque anni è stata ben ponderata. Ludovica ha dichiarato di aver voluto dedicarsi completamente alla famiglia, soprattutto durante il periodo difficile della pandemia. “Leone mi ha dato tanto da fare, specialmente nel periodo del Covid. Ho seguito mio marito per lavoro e in quel periodo ero a Genova”, ha spiegato. La distanza da Roma e l’esperienza di essere una madre con un bambino di appena due mesi l’hanno profondamente cambiata. Ora, con la seconda gravidanza, si sente pronta ad affrontare nuovamente il mondo dello spettacolo.

Momenti di gioia e riflessione

Il ritorno di Ludovica in televisione è un mix di gioia e nostalgia. Ogni passo del suo cammino è stato accompagnato da emozioni forti e momenti significativi. La gravidanza viene celebrata non solo come un fatto personale, ma come un’occasione di condivisione con il pubblico, un modo per far sentire tutti parte della sua vita.

Il grande annuncio ha lasciato tutti con una domanda in sospeso: come cambierà la vita della showgirl con due figli? Le prossime settimane promettono di essere ricche di sorprese. Rimanete sintonizzati per seguire gli sviluppi di questa storia affascinante.