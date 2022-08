Ludovica Frasca in lacrime conferma la fine del suo matrimonio: “Relazione tossica”

Ludovica Frasca si è commossa fino alle lacrime e ha confermato la fine del suo matrimonio con Frank Faricy.

Ludovica Frasca è scoppiata in lacrime via social e ha confermato pubblicamente la fine del suo matrimonio con l’imprenditore inglese Frank Faricy.

Ludovica Frasca conferma la fine del matrimonio

Il matrimonio di Ludovica Frasca e dell’imprenditore inglese Frank Faricy sarebbe durato meno di un anno.

A confermarlo è stata la stessa ex velina, che si è sfogata via social affermando di voler partire dalla persona più importante che conosca: se stessa. “Per me non sono stati mesi facili ma per me non è il momento questo di raccontare la storia perché ci sono cose che non si possono raccontare così facilmente”, ha detto Ludovica Frasca, e ancora: “Una cosa che veramente ho capito, è che dovete sempre fidarvi del vostro istinto e che dovete sempre schierarvi per quello che voi pretendete (…) I compromessi si fanno delle piccole cose, ma nelle grandi, nel modo in cui decidete che qualcuno vi deve amare, vi deve trattare, cosa deve fare, schieratevi per quello che voi pensate sia giusto.

Il vostro parere conta, non entrate in loop tossici”.

Non è dato sapere quali siano state le cause dell’addio tra la modella e l’imprenditore, ma l’indiscrezione sulla fine del loro matrimonio era già circolata nelle scorse ore. I due erano convolati a nozze nel 2021 con una cerimonia lampo in Florida.

Ludovica Frasca si è detta dispiaciuta per non aver dato retta ai consigli delle persone a lei vicine, parenti e amici compresi: “Mi dispiace tantissimo aver tagliato alcuni ponti con alcune persone e amici che mi dicevano cose per il mio bene e io non lo capivo.

Mi dispiace non aver parlato con la mia famiglia perché avevo paura di un loro giudizio” ha confessato, e ancora: “Vorrei aiutarvi una a una ma non lo posso fare. Se state male in una relazione andatevene via” ha detto.