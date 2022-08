Ludovica Frasca, matrimonio naufragato: i retroscena

Nozze al capolinea per l'ex velina Ludovica Frasca e Frank Faricy. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo le nozze lampo nel 2021 sarebbe già naufragata la storia d’amore tra Ludovica Frasca e l’imprenditore londinese Frank Faricy.

Ludovica Frasca: matrimonio naufragato

Secondo indiscrezioni dopo diverso tempo trascorso all’estero Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, sarebbe tornata a Milano e del marito Frank Faricy non vi sarebbe traccia.

I due si erano sposati con un matrimonio lampo nel 2021, poco tempo dopo il loro primo incontro. Non è dato sapere perché l’unione tra i due sia entrata in crisi e per il momento la Frasca non ha commentato la notizia. La coppia era convolata a nozze con una cerimonia lampo celebrata in Florida, e tra i due sembrava essere scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. Ludovica Frasca – secondo i rumor – al momento sarebbe concentrata unicamente sulla sua carriera.

La vita privata

Prima di convolare a nozze con Frank Faricy l’ex velina aveva vissuto un’importante storia d’amore con Luca Bizzarri. I due non hanno mai svelato pubblicamente i motivi del loro addio e, poco tempo dopo la rottura da Bizzarri, l’ex velina sembrava finalmente aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore londinese. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.