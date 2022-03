Ludovica Nasti in un docufilm su Sophia Loren: per me è il cinema

Roma, 25 mar. (askanews) – Da Coortinametraggio, dove è tra i giurati del festival, la giovane attrice Ludovica Nasti ha parlato dei suoi prossimi progetti, tra cui un documentario su Sophia Loren:

“Sto girando una serie a Napoli per Rai1 e ho girato un documentario a Cinecittà su Sophia Loren che dovrebbe andare in onda su uno speciale Rai1, di Marco Spagnoli” ha raccontato. “É un documentario, io e altre attrici raccontiamo Sophia Loren dal nostro punto di vista, diciamo quello che rappresenta per noi, per me rappresenta il cinema, italiano e non solo”.