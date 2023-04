Ludovica Valli e l'anello con il latte materno: la polemica social

Ludovica Valli ha mostrato orgogliosa il suo nuovo anello sui social ed è stata bersagliata dalle critiche.

Ludovica Valli: l’anello

Ludovica Valli ha fatto realizzare uno speciale anello che viene realizzato mediante il latte materno. L’influencer ha da poco avuto il suo secondo figlio, Otto Edoardo, e per celebrare la nascita del bambino ha deciso di regalarsi un anello contenente il suo latte e in cui ha fatto incidere il nome e la data di nascita del bambino. A seguire l’influencer ha confessato di essere delusa per non aver potuto fare la stessa cosa con la sua prima figlia, Anastasia, e ha rivelato ai fan di aver conservato un pezzo del cordone ombelicale e alcuni capelli con cui sarebbe pronta a far realizzare un secondo gioiello, dedicato questa volta alla sua prima figlia.

I fan dei social, dopo la sua confessione, l’hanno bersagliata di critiche e hanno confessato di trovare di cattivo gusto il gioiello e “inquietante” e “fuori luogo”. Ludovica Valli al momento ha preferito non replicare alle critiche e sui social continua a raccontare giorno per giorno la sua vita come mamma di due bambini piccoli. L’influencer sembra essere più felice che mai per la nascita del suo secondo figlio e in tanti si chiedono se, come sua sorella Beatrice, allargherà ulteriormente la famiglia.