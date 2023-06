Ludovica Valli ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola con Gianmaria Di Gregorio dopo la nascita dei loro due figli.

Ludovica Valli e Gianmaria: la confessione

Ludovica Valli ha realizzato il sogno di avere una famiglia tutta sua accanto al suo compagno, Gianmaria Di Gregorio, e dopo la piccola Anastasia la coppia ha accolto (nei mesi scorsi) anche il secondo figlio, Otto Edoardo. Per la prima volta la sorella di Beatrice Valli ha rivelato come starebbero oggi le cose tra lei e Gianmaria dopo la nascita dei loro due figli e, soprattutto, come sarebbe cambiata la loro vita sotto le lenzuola. “Per ora di momenti per me e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Ovvio che il tempo per noi dobbiamo trovarlo“.

Ludovica Valli è entusiasta per la famiglia costruita insieme a Gianmaria e nei prossimi mesi, a causa del lavoro del suo fidanzato, ha deciso di stabilirsi a Ibiza in compagnia dei suoi due bambini. sui social l’influencer è stata spesso presa di mira dai fan per via del suo stile di vita, ma lei stessa ha preferito difendersi da questo genere di commenti.