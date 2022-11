Ludovica Valli ha scelto il nome del figlio: il disaccordo del papà

Ludovica Valli ha svelato ai fan alcuni retroscena riguardanti il nome da lei scelto per il suo secondo figlio.

Ludovica Valli è in attesa del suo secondo figlio e sui social ha svelato ai fan alcuni retroscena e alcuni indizi in merito al nome che le piacerebbe dare al bambino.

Ludovica Valli: il nome del secondo figlio

Dopo l’arrivo della piccola Anastasia, Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio sono pronti ad allargare la famiglia e infatti nei prossimi mesi l’influencer darà alla luce il suo secondo bebè, un maschietto.

Sui social la sorella minore di Beatrice Valli ha svelato di avere già in mente il nome del suo secondo bebè, e che sarebbe lo stesso di un bambino da lei incontrato alcuni anni fa in aereo. L’influencer ha anche specificato che, nonostante sua figlia Anastasia ripeta in continuazione questo nome, il suo compagno Gianmaria Di Gregorio non sarebbe d’accordo con la decisione e preferirebbe nomi più “classici” come Edoardo o Leonardo.

L’influencer per il momento non ha svelato le iniziali del bambino ma ha svelato che in italiano il suo significato sarebbe “bellissimo”.

“Se riesco a convincere Gianmaria al 100% vi prometto che ve lo dico, altrimenti dovremmo aspettare che nasca perché fino alla fine io non mollo a costo di registrarlo io all’anagrafe” , ha confessato ironica.

Gli insulti alla figlia

Di recente Ludovica Valli si è trovata a fare i conti con alcuni insulti via social rivolti a sua figlia, Anastasia.

L’influencer è andata su tutte le furie e ha postato sui social alcuni dei messaggi incriminati sfogandosi con i fan.