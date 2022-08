Ludovica Valli incinta per la seconda volta: l’annuncio via social

Ludovica Valli ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo bebè.

Dopo la nascita della piccola Anastasia (avvenuta nel 2021) Ludovica Valli ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio attraverso un post via social.

Ludovica Valli: il secondo figlio

Attraverso un lungo post via social Ludovica Valli ha svelato di essere in attesa del suo secondo bebè.

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”.(…) Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali.

Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino, prima forse.

Non smetterò mai di ripeterlo. Che fantastica storia è la vita”, ha scritto la sorella di Beatrice Valli, più felice che mai.

Oggi Ludovica Valli ha trovato la serenità accanto a Gianmarco Di Gregorio, con cui ha avuto la sua prima figlia e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro ai due.