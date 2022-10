Ludovica Valli, lite in corso con la sorella Beatrice: la frecciatina

Lite in corso tra le due sorelle Valli? Ludovica in queste ore ha scagliato una frecciatina contro Beatrice via social.

Lite in corso tra le sorelle Valli, Ludovica e Beatrice? Una stoccata della prima alla seconda sembra lasciar presupporre di sì ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Ludovica Valli: la frecciatina a Beatrice

Nelle ultime ore sui social sono circolate indiscrezioni riguardanti una presunta, quarta gravidanza di Beatrice Valli.

La questione è stata smentita dalla stessa influencer e, a seguire, dalla sorella Ludovica che, interpellata dai fan dei social in merito alla questione, ha inaspettatamente scagliato una frecciatina alla sorella maggiore. “Che io sappia non è incinta… dice che è il lattosio, quindi, stiamo a ciò che dice lei! Nel caso fosse incinta, sono felice per lei”, ha detto, e ancora: “In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”.

Beatrice Valli replicherà alla stoccata scagliata contro di lei dalla famosa sorella?

La gravidanza di Ludovica

Ludovica Valli è in attesa del suo secondo figlio che lei stessa ha svelato sarà un maschietto. Nel 2020 l’influencer è diventata mamma per la prima volta (ha avuto una figlia, Anastasia). Di recente Ludovica è intervenuta via social per prendere le difese di sua figlia, insultata dagli haters via social per via del suo aspetto.

“Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente.

Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere”, aveva tuonato.