Ludovica Valli rifatta? La sua replica agli haters sui social

Ludovica Valli ha deciso di replica contro gli haters che l’hanno accusata di avere delle “evidenti protesi ai glutei”.

Ludovica Valli: la replica agli haters

Ludovica Valli ha deciso di replicare con ironia agli haters che, in queste ore, l’hanno presa di mira sui social per via delle sue protesi al seno. L’influencer, sorella di Beatrice Valli, si è mostrata con slip e canottiera, e ha precisato via social: “Ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno così stasera dormiamo tutti serenamente, vero? Mi piacerebbe avere le protesi così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze”, e ancora: “Ora vi mostro le mie protesi nel sedere ma anche il mio abbonamento in palestra. Ho una chiappa rilassata e ho la cellulite. Quindi qui non c’è nessuna protesi, se c’è qualche chirurgo che mi ascolta può confermarlo. Se avessi una protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra. È tutto normale però: mi sono sempre allenata e mangio bene quindi se volete anche voi un sedere così nella norma, mi raccomando fate allenamento in palestra mangiate bene e mangiate carboidrati”.

L’influencer è diventata mamma del suo secondo bambino alcuni mesi fa, e nel 2021 ha avuto la sua prima figlia. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti per la sua forma fisica e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita da mamma.