Ludovica Valli sotto accusa: “Con tutti i soldi che hai usi il seggiolone di Ikea?”

Ludovica Valli è stata presa di mira da alcuni haters perché, per sua figlia Anastasia, avrebbe acquistato un seggiolone di Ikea al costo di 30 euro.

Ludovica Valli: il seggiolone della figlia

In queste ore in tantissimi hanno criticato Ludovica Valli affermando che, con la sua disponibilità economica, avrebbe dovuto acquistare per sua figlia Anastasia un seggiolone migliore di quello Ikea, il cui costo è di circa 30 euro.

L’influencer ha deciso di replicare personalmente e a uno dei messaggi ha risposto:

“Spero tu stia scherzando. Tanti o pochi soldi, sappi che il seggiolone dell’Ikea da 30€ è uno dei migliori per i nostri figli […]. Uno sta bene economicamente e quindi deve buttare via i soldi in cose che non servono solo perché costano di più? Quindi uno non può vere un seggiolone da 30 euro? Davvero non capisco, queste cose mi mandano giù di testa.

Oltretutto, che siano 10€ o 100€ diamo valore ai soldi che ci guagagniamo. Perlomeno io sono cresciuta così. Star bene economicamente non significa spendere più soldi”.

La sua replica basterà a placare gli haters che l’hanno presa di mira?

Il secondo figlio

Ludovica Valli è in attesa del suo secondo bebè, che sarà un maschietto. Nei giorni scorsi l’influencer ha svelato ai fan alcuni dettagli sul nome del piccolo in arrivo e in tanti sperano di saperne presto di più.

Al momento sembra che la decisione non sia quella definitiva perché il compagno dell’influencer non sarebbe completamente d’accordo.