Ludovico Einaudi: “C’è un pizzico di umiltà in quello che faccio”

Londra, 19 ott. (askanews) – Oltre dieci minuti di applausi e standing ovation alla Royal Albert Hall di Londra per Ludovico Einaudi che ha chiuso con tre sold out consecutivi le date del tour nella capitale britannica. Un successo senza precedenti che arriva in un anno nel quale il pianista e compositore italiano ha letteralmente superato ogni record. Forte degli oltre 100 milioni di streaming annui globali che lo rendono l’artista classico più ascoltato di sempre.

Questo il segreto del suo successo.

“C’è un pizzico di umiltà in quello che faccio, ho sempre cercato di dare il massimo e di considerare che avrei potuto fare meglio e questo mi è servito a stare con i piedi per terra”.

In concerto porta i grandi brani del passato ma anche l’ultimo album Underwater scritto durante il periodo di isolamento per la pandemia.

“In realtà ero da solo e l’ho scritto senza pensarci, il risultato positivo è che non ci ho pensato troppo sopra e quindi c’è una spontaneità della musica e della scrittura che mi piace molto e che continua ad essere fresca nel tempo”.

Einaudi con il suo tour mondiale partito a marzo del 2022 e che proseguirà nel 2023 porta la sua musica in oltre 50 città per un totale di 125 repliche in 4 continenti, registrando praticamente ovunque il tutto esaurito. A Milano farà 15 date a dicembre.

“Sarà conclusione vera di questo tour mondiale di Underwater, forse con tutte le raffinatezze che abbiamo aggiunto nel tempo concerto dopo concerto e quindi c’è una finezza di esecuzione che sicuramente sarà al suo massimo”.