L'Ue avvia ufficialmente i negoziati di adesione dell'Ucraina

Roma, 25 giu. (askanews) – A Lussemburgo, l’Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione dell’Ucraina, un passo definito “storico” sia da Bruxelles che da Kiev.

Denys Chmygal, primo ministro dell’Ucraina ha dichiarato: “Due anni e tre giorni fa, il Consiglio europeo ha concesso all’Ucraina lo status di candidato all’adesione all’Unione europea. Oggi apriamo ufficialmente i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Una giornata storica, un momento storico per l’Ucraina e per l’Europa. Per la nostra nazione l’Unione Europea rappresenta molto più di uno spazio fisico: è sinonimo di valore e speranza”.