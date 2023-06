L'Ue chiede agli Stati membri 66 miliardi per Ucraina, migrazioni e competitività

Roma, 20 giu. (askanews) – La Commissione Ue ha chiesto agli Stati membri di fornire 50 miliardi di euro in più per sostenere l’Ucraina nei prossimi quattro anni. “Questa riserva finanziaria ci permetterà di calibrare il nostro sostegno in base all’evoluzione della situazione sul campo”, ha dichiarato Ursula von der Leyen.

La proposta della Commissione europea mira a sostenere le finanze di Kiev e a coprire i costi di ricostruzione immediati causati dalla guerra russa. Il denaro, una combinazione di sovvenzioni e prestiti, fa parte della revisione per colmare le lacune nel bilancio dell’Ue, per il periodo 2024-2027, lasciate dalle conseguenze della pandemia di Covid e dal conflitto. Complessivamente, l’Europa ha già impegnato 30 miliardi di euro dal suo bilancio per sostenere l’Ucraina dsall’invasione della Russia nel febbraio 2022. In generale, inoltre, Bruxelles ha chiesto agli Stati membri di stanziare un totale di 66 miliardi per sostenere, oltre all’Ucraina, le questioni migratorie e per proteggere la competitività economica del blocco.