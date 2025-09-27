L'UE esplora soluzioni alternative per finanziare le necessità dell'Ucraina

A seguito del conflitto in Ucraina, l’Unione Europea affronta la sfida di fornire un sostegno finanziario sostanziale a Kiev. Attualmente, l’UE mira a mobilitare circa €140 miliardi utilizzando i beni russi congelati. Tuttavia, il primo ministro ungherese Viktor Orbán rappresenta un ostacolo significativo a questo progetto, poiché la sua posizione potrebbe potenzialmente porre il veto alla proposta.

Nonostante queste difficoltà, la Commissione Europea sta esplorando attivamente alternative legali per eludere l’influenza ungherese nel processo decisionale.

Di norma, le decisioni riguardanti misure finanziarie importanti richiedono l’accordo unanime di tutti i 27 stati membri. Questo sistema conferisce un notevole potere a leader come Orbán, che hanno mostrato una tendenza a sostenere la Russia e a opporsi alle sanzioni contro il suo governo. L’urgenza della situazione ha spinto gli esperti legali dell’UE a ideare una strategia che consenta di approvare il proposto “Prestito per riparazioni” all’Ucraina a maggioranza qualificata, anziché richiedere un consenso totale.

Esplorare quadri giuridici per il finanziamento

La Commissione Europea ritiene di poter trovare giustificazione legale per questo cambiamento facendo riferimento a un insieme di conclusioni emerse durante una riunione del Consiglio europeo del 19 dicembre dell’anno precedente. In questo documento, i leader dell’UE hanno affermato collettivamente che i beni russi dovrebbero rimanere congelati fino a quando il paese non cessa la sua aggressione militare e non risarcisce l’Ucraina per i danni causati. Sebbene l’intento originale fosse di mantenere questi beni immobilizzati, la Commissione ora interpreta questo accordo come una potenziale base per modificare le norme che regolano le sanzioni.

Le sfide nel raccogliere supporto

Per attuare questo nuovo approccio, è cruciale un ampio consenso politico tra gli stati membri. Tuttavia, raggiungere questo consenso non è un’impresa semplice, specialmente con la presenza di altre nazioni pro-russe, come la Slovacchia. Inoltre, il governo belga ha espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni del piano dell’UE, temendo che possa esporre il Belgio e Euroclear—dove sono detenuti significativi beni statali russi— a potenziali ripercussioni legali da Mosca.

Il primo ministro belga Bart De Wever ha articolato queste preoccupazioni durante un recente evento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, affermando che l’idea di appropriarsi di fondi russi mentre i rischi associati ricadono esclusivamente sul Belgio è inaccettabile. Ha sottolineato la necessità di un approccio più equilibrato, mostrando disponibilità al dialogo, ma evidenziando anche l’importanza di proteggere gli interessi del Belgio.

Prossimi passi e possibili esiti

La prossima settimana, i leader dell’UE si riuniranno a Copenaghen per discutere del prestito proposto all’Ucraina. Sebbene durante questo incontro non verranno adottate decisioni vincolanti, è visto come un’opportunità critica per raccogliere supporto da altre nazioni al fine di marginalizzare l’influenza di Orbán. L’obiettivo finale è garantire che la posizione dell’Ungheria non comprometta l’iniziativa più ampia di assistenza all’Ucraina.

Sostenitori chiave e possibili ostacoli

Paesi come Germania, Spagna, Polonia e gli stati baltici si sono affermati come forti sostenitori del piano della Commissione Europea. Al contrario, Francia e Italia hanno precedentemente espresso cautela riguardo a misure innovative che coinvolgono l’utilizzo di beni russi immobilizzati. Le opinioni divergenti evidenziano la complessità della navigazione della politica dell’UE, soprattutto quando si tratta di strategie finanziarie legate a questioni geopolitiche.

Sin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, gran parte dei beni statali russi è rimasta congelata presso Euroclear. Molti di questi fondi erano stati investiti in obbligazioni sovrane occidentali e sono stati successivamente convertiti in liquidità, attualmente detenuta in un conto deposito presso la Banca Centrale Europea. I tentativi precedenti di Bruxelles di sfruttare questi beni congelati hanno incontrato una notevole opposizione politica, evidenziando la precarietà di questa strategia finanziaria.

Secondo la struttura proposta, il Prestito per Riparazioni sarebbe erogato in rate e mirerebbe a sostenere sia la cooperazione della difesa europea sia a far fronte alle esigenze di bilancio in Ucraina. Tuttavia, se l’Ungheria dovesse porre il veto al piano, questo potrebbe erroneamente portare al ritorno di questi beni in Russia, imponendo un onere finanziario sugli altri capitali dell’UE.

Nonostante la possibilità di una soluzione legale alternativa, alcuni funzionari dell’UE rimangono scettici riguardo alle implicazioni a lungo termine dell’utilizzo di dichiarazioni politiche storiche come base per future politiche. Sono state sollevate preoccupazioni che questo approccio possa stabilire un precedente preoccupante, in particolare se l’Ungheria dovesse contestare la legalità delle misure.

