L'Ue: tutto il personale diplomatico è stato evacuato da Haiti

Roma, 11 mar. (askanews) – L’Unione Europea ha dichiarato di aver evacuato tutto il suo personale diplomatico da Haiti a causa del “drammatico deterioramento della situazione della sicurezza”, con bande armate che hanno preso il controllo di gran parte della capitale, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Peter Stano.

“Al momento abbiamo rimosso ed evacuato tutto il personale dell’Ue da Haiti”, ha detto, l’Unione Europea è “estremamente preoccupata” per gli sviluppi degli ultimi giorni ad Haiti, ha aggiunto. “In risposta al drammatico deterioramento della situazione della sicurezza, abbiamo deciso di ridurre le nostre attività in loco e di trasferire il personale della delegazione dell’Ue a Port-au-Prince in un luogo più sicuro al di fuori del Paese”.