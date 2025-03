L'Ue: Usa non sembrano interessati a un accordo per evitare i dazi

Bruxelles, 10 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti non sembrano voler trovare un accordo con l’Unione europea per evitare pesanti dazi, ha dichiarato il responsabile del commercio dell’Ue Maros Sefcovic, pochi giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove tasse sull’importazione di acciaio e alluminio. “L’amministrazione statunitense non sembra intenzionata a trovare un accordo”, ha detto Sefcovic, parlando a Bruxelles dopo essersi recato a Washington il mese scorso nella speranza di raggiungere un’intesa con i funzionari statunitensi per evitare una guerra commerciale.