L'UE valuta opzioni legali per superare l'Ungheria nel supporto all'Ucraina

Nell’ambito delle crescenti tensioni geopolitiche, l’Unione Europea affronta la sfida di fornire assistenza economica all’Ucraina, con un piano che prevede l’uso di attività russe congelate. Tuttavia, il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, si oppone a questa iniziativa, creando un ostacolo significativo per i leader europei.

La Commissione Europea sta lavorando a un piano alternativo per aggirare la necessità di unanimità tra i 27 stati membri, un requisito tipico per decisioni di tale portata.

Questa manovra legale mira a consentire un voto a maggioranza qualificata, facilitando l’approvazione della proposta di prestito per riparazioni destinato all’Ucraina.

Contesto della situazione attuale

La questione centrale ruota attorno alla necessità di congelare i beni russi fino a quando Mosca non interromperà la sua aggressione nei confronti dell’Ucraina e non risarcirà i danni causati. Questo è stato formalmente riconosciuto in una dichiarazione concordata da tutti i leader dell’UE, inclusa l’Ungheria, nel dicembre dell’anno scorso. Tuttavia, Orbán ha mostrato costante riluttanza nell’appoggiare sanzioni severe contro la Russia, rendendo la situazione più complessa.

Le ambizioni della Commissione Europea

Il piano della Commissione si basa sull’interpretazione che la dichiarazione del Consiglio Europeo possa fungere da base legale per modificare le regole di sanzione, passando da una decisione unanime a una a maggioranza qualificata. Ciò richiederà un accordo politico ad alto livello da parte della maggior parte dei capi di Stato dell’UE, creando la necessità di un’alleanza strategica per isolare Budapest.

Le sfide da affrontare

Nonostante l’intenzione di procedere, il raggiungimento di un consenso tra gli stati membri non sarà semplice. Alcuni paesi, come la Slovacchia, sono noti per la loro amicizia con la Russia, mentre il Belgio ha espresso preoccupazioni sul fatto che queste manovre possano esporre il paese a ritorsioni legali da parte di Mosca. Il primo ministro belga, Bart De Wever, ha chiarito che non è disposto a prendere decisioni che potrebbero mettere a rischio le finanze del suo paese.

Le opzioni di compensazione

Per rassicurare i belgi, è probabile che gli altri membri dell’UE propongano di sostituire gli asset congelati con IOU garantiti congiuntamente, riducendo così il rischio legale. Questo approccio mira a garantire che il Belgio non rimanga l’unico a sopportare le conseguenze delle decisioni dell’UE.

Prossimi passi e decisioni finali

La questione sarà discussa durante un incontro di leader europei a Copenaghen, dove si cercherà di ottenere un sostegno sufficiente per procedere con il piano. Nonostante non siano previste decisioni formali in quella sede, il vertice finale è atteso a ottobre, dopo che i ministri delle finanze avranno esaminato la proposta.

Il sostegno di paesi come Germania, Spagna, Polonia e le nazioni baltiche è cruciale per il successo del progetto. Tuttavia, nazioni come Francia e Italia si sono dimostrate più caute riguardo a idee innovative per utilizzare i fondi congelati, complicando ulteriormente la situazione.

L’Unione Europea si trova in un momento cruciale in cui le scelte fatte potrebbero avere ripercussioni significative non solo sul sostegno all’Ucraina, ma anche sulle dinamiche interne dell’Unione. La riuscita del piano dipenderà dalla capacità di navigare tra le differenze politiche e le preoccupazioni legali.