L’Uefa apere indagine su Ibrahimovic sulle scommesse

Milano, 26 apr. (askanews) – Brutte notizie per i rossoneri, dopo l’infortunio e alcune uscite poco felici ci sono nuovi guai per Zlatan Ibrahimovic. La Uefa ha aperto un’indagine disciplinare sull’attaccante del Milan per una possibile violazione del regolamento sulle scommesse. Secondo l’accusa lo svedese sarebbe co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com, con sede a Malta. La Fifa e la Uefa proibiscono ai calciatori che giocano nelle loro competizioni di avere interessi economici nelle aziende del settore delle scommesse.

E così è stata aperta un’indagine.