Lufthansa: perdita più contenuta nel primo trimestre, fatturato cresce del 40%

Colonia, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) – La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha registrato risultati negativi nei primi tre mesi a causa della normale stagionalità. Lo rende noto la compagnia aerea. La perdita operativa è stata dimezzata rispetto all'anno precedente. Il gruppo ha aumentato i ricavi del 40%. La perdita netta del primo trimestre si è ridotta a 467 milioni di euro (515 milioni di dollari) rispetto alla perdita di 584 milioni di euro dell'anno precedente. La perdita per azione è stata di 0,39 euro rispetto alla perdita di 0,49 euro. L'Ebit rettificato è stato negativo per 273 milioni di euro rispetto a un Ebit rettificato negativo di 577 milioni di euro.

L'azienda ha sottolineato di aver ottenuto un risultato significativamente migliore nel primo trimestre rispetto al primo trimestre del 2019. I ricavi del Gruppo sono aumentati del 40% a 7 miliardi di euro. Il numero di passeggeri è aumentato significativamente fino a 22 milioni. I ricavi delle compagnie aeree passeggeri sono aumentati del 73% nel primo trimestre, raggiungendo i 5,2 miliardi di euro. Nel secondo trimestre, la società prevede un aumento della capacità a circa l'82% del livello pre-crisi. L'Ebit rettificato del secondo trimestre del 2023 dovrebbe essere superiore al risultato del secondo trimestre del 2019.

Per l'intero anno 2023, l'azienda ha confermato l'obiettivo di ottenere un significativo miglioramento dell'Ebit rettificato su base annua. Il Gruppo prevede di compiere progressi significativi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2024. "La continua forte domanda ci dà fiducia per i prossimi mesi. La stagione dei viaggi estivi contribuirà in modo significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2023", ha sottolineato Remco Steenbergen, direttore finanziario di Deutsche Lufthansa. Alla fine di marzo 2023, la compagnia aveva una liquidità di 10,5 miliardi di sterline. Il Gruppo ha osservato che la sua liquidità rimane al di sopra del corridoio obiettivo di 8-10 miliardi di euro.