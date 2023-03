Lufthansa torna all'utile dopo le perdite per il Covid

Milano, 3 mar. (askanews) – Lufhansa ha chiuso il 2022 con un utile netto in forte miglioramento: 791 milioni di euro, rispetto a una perdita di 2,2 miliardi nel 2021. Bene anche i ricavi, più che raddoppiati a 33 miliardi di euro, come i passeggeri che sono saliti a quota 100 milioni. Carsten Spohr, CEO di Lufthansa: “L’inizio dell’anno è stato ancora fortemente influenzato dalla diffusione della variante Omicron e dalle relative restrizioni di viaggio, ma quando i viaggi sono diventati di nuovo possibili per quasi tutti da Pasqua in poi, è stato evidente il continuo grande desiderio delle persone di tutto il mondo di viaggiare in aereo e l’intero settore ha potuto godere di un boom della domanda unico in questa forma. Ma se siamo completamente onesti – ha sottolineato Spohr – in alcuni luoghi l’aumento del numero di passeggeri ha chiaramente sovraccaricato il sistema di trasporto aereo globale a breve termine”.