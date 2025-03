L'Ugl festeggia i 75 anni, francobollo commemorativo di Poste Italiane

Roma, 24 mar. (askanews) – L’Ugl festeggia i 75 anni dalla sua fondazione. Una lunga storia a difesa dei diritti dei lavoratori e della contrattazione. Una storia caratterizzata da lotte sindacali e sociali e, adesso, proiettata alle nuove sfide legate alla transizione tecnologica e ambientale, valorizzando creatività e lavoro umano.

“In 75 anni siamo sopravvissuti a moltissime difficoltà – dice il leader dell’Ugl, Paolo Capone – un sindacato che si riconosce in valori differenti da quelli delle altre grandi confederazioni: Cgil, Cisl e Uil. Rappresenta un’unicità nel nostro panorama, ma anche mondiale. Siamo sempre stati i concorrenti scomodi, perché non abbiamo mai avuto dubbi nell’interpretare il nostro ruolo. Siamo dalla parte di chi lavora, ha lavorato e chi vorrebbe lavorare, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili e deboli della società”.

Per celebrare l’anniversario dell’Ugl, Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato. “Abbiamo pensato di poter fotografare, in un anno giubilare, il 75esimo anno di vita di un’organizzazione – prosegue Capone – è una storia lunga. L’abbiamo fatto fotografando in un francobollo un momento di passaggio tra un passato glorioso, importante, faticoso, insidioso per molti versi, e un futuro che noi immaginiamo altrettanto impegnativo”.

L’impegno per il futuro ha radici nella partecipazione, elemento fondante della confederazione, nella volontà dell’incontro tra capitale e lavoro, e nel dialogo con le istituzioni per migliorare le condizioni dei lavoratori e dare risposte al tema dei salari. “Avremo una legge che stabilisce un principio sacrosanto – aggiunge Capone – la lotta di classe è finita, ha svolto la sua funzione positiva nella prima metà del secolo scorso. Oggi c’è bisogno di dialogo tra il capitale e il sudore, tra chi mette i soldi e chi mette la fatica”.