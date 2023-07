Un altro incidente agricolo risulta fatale in Umbria: il pensionato è stato travolto e ucciso dalla motozappa

Il terribile incidente è avvenuto nel corso della giornata di ieri, giovedì 20 Luglio, a Lugnano, in Umbria. Un pensionato di 76 anni stava lavorando la terra presso il terreno agricolo di sua proprietà quando è stato falciato dalla motozappa. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Lugnano, 76enne travolto dalla motozappa: fatale l’incidente agricolo

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, ma quello che si sa è che l’uomo è stato colpito e tranciato dalla motozappa che lui stesso stava governando, come tante altre volte aveva fatto prima. Erano le prime ore della mattina di ieri quando il pensionato stava lavorando al proprio terreno agricolo. All’improvviso è avvenuto l’inaspettato incidente e la motozappa lo ha travolto senza dargli scampo.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono arrivati ben presto i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118, ma nessuno di loro ha potuto fare qualcosa per salvare la vita dell’anziano. L’uomo, infatti, all’arrivo dei soccorsi era già morto.