Arriva dall’Africa la vicenda di una coppia in “crisi” perché lui vuole fare l’amore 12 volte al giorno ma sua moglie chiede il divorzio. Un Un uomo del Sudan usa un frumento speciale per decuplicare le prestazioni al letto e alla faccenda ha dovuto mettere rimedio un giudice. Si tratta di un marito particolarmente esigente che ha portato la moglie all’esasperazione, fino a a presentare una formale richiesta di divorzio al tribunale di Khartoum.

Vuole fare l’amore 12 volte al giorno

E il motivo? Suo marito non si stacca dal letto, anzi, non si stacca da lei. “Sono costretta a fare l’amore 12 volte al giorno, tutti i giorni. Io così non vivo più”. A dare menzione della curiosa notizia è stato il media Alnilin, che spiega come la “vittima” abbia messo nero su bianco che le richieste del marito non gli permettono più “di accudire i miei figli e la casa. Non riesco ad uscire e fare una vita normale, nemmeno per visitare i miei genitori”. E il giudice? La toga ha convocato il “colpevole” che ha spiegato che “è legittimo fare l’amore con la propria moglie, non posso mica andare con altre donne”.

Niente Viagra, solo frumento e foga

E il giudice gli ha chiesto se per caso facesse uso di Viagra o di “kat”, l’eccitante locale, ma l’uomo ha risposto che lui segue un’alimentazione a base di “Millet”, nome africano è Manna. Si tratta di una specie di miglio-frumento diffuso solo in Asia e in Africa, solitamente si usa per fare pane, oppure cotto con il riso. Al giudice non è restato altro che invitare il marito a un numero di rapporti normali e ha chiesto alla moglie di utilizzare meno “Millet”.