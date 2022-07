Luigi Berlusconi al mare con il primo figlio: il secondo è in arrivo

Luigi Berlusconi al mare con il primo figlio Emanuele Silvio e la moglie Federica Fumagalli: il secondo bebè arriverà ad ottobre.

Luigi Berlusconi è in vacanza in Sardegna con la moglie Federica Fumagalli e il primo figlio Emanuele Silvio. Si tratta della prima ed ultima estate che passeranno in tre, visto che il prossimo ottobre nascerà il secondo pargolo.

Luigi Berlusconi: vacanza in Sardegna con il figlio

Mentre nonno Silvio Berlusconi è diventato virale sui social per un bacio in bocca alla compagna Marta, Luigi si gode una vacanza in Sardegna con la moglie Federica Fumagalli e il primo figlio Emanuele Silvio. Il bimbo non ha ancora compiuto un anno, ma il prossimo ottobre si ritroverà ad avere la compagnia di un fratellino o di una sorellina.

Luigi, Federica ed Emanuele: ultima estate in tre

I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato Berlusconi, Federica e il bimbo mentre si godono la bellissima Sardegna.

La dolce famigliola è stata immortalata a Villa Certosa, tra un gioco per intrattenere il bimbo e un po’ di relax. Questa sarà l’ultima estate che trascorreranno in tre, visto che il prossimo ottobre è atteso il secondogenito.

La visita di Silvio e Marta Fascina

Ad andare a trovare la famigliola felice sono stati Silvio Berlusconi e Marta Fascina. L’ex premier adora il piccolo Emanule e non perde occasione per trascorrere un po’ di tempo con lui.

Non a caso, ha condiviso uno scatto di gruppo su Instagram e ha scritto:

“Una bellissima giornata in famiglia, col mio bellissimo nipotino Emanuele Silvio”.