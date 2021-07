Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori: è nato il loro primo figlio

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori per la prima volta: è nato il loro primo figlio.

Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, è diventato padre per la prima volta: sua moglie Federica Fumagalli ha partorito a Milano.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli genitori

Fiocco azzurro in casa Berlusconi: Luigi e Federica Fumagalli, convolati a nozze a ottobre 2020, hanno avuto il loro primo bebè, che hanno deciso di chiamare Emanuele Silvio.

Alcune settimane fa la moglie dell’ultimogenito del Cavaliere si godeva il relax in spiaggia in Sardegna, col pancione in bella mostra. Oltre a lei in casa Berlusconi è in attesa di un bambino anche Barbara Berlusconi, che avrà il suo quinto figlio. Per il momento Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli non hanno annunciato pubblicamente la nascita del loro primogenito, e del resto i due hanno sempre mantenuto la loro proverbiale riservatezza anche durante la gravidanza.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: la storia d’amore

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono conosciuti durante i loro studi universitari alla Bocconi e da allora sono inseparabili. A ottobre 2020 i due sono convolati a nozze a Milano, lontani da occhi indiscreti e alla presenza di pochi intimi. Alla cerimonia l’unico grande assente è stato il padre di Luigi, Silvio Berlusconi, che proprio durante quelle settimane era risultato positivo al Coronavirus e che per questo aveva dovuto rinunciare a presenziare alle nozze.

Dopo aver sposato Federica Fumagalli Luigi si era trasferito nella villa di via Rovani che fu la prima casa condivisa da Silvio Berlusconi e dalla sua ex moglie, Veronica Lario.

Luigi Berlusconi e i nipoti del Cavaliere

Il piccolo Emanuele Silvio è il 12esimo nipote di Silvio Berlusconi, che arriverà a quota 13 con il quinto bebè atteso da Barbara Berlusconi. La figlia di Berlusconi è madre di quattro figli: Alessandro (nato il 30 ottobre 2007) Edoardo (nato il 13 luglio 2009), Leone (nato il 14 novembre 2016) e Francesco Amos (nato il 28 febbraio 2018).

I primi due figli sono nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, mentre gli ultimi due li ha avuti dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri. Barbara Berlusconi ha confessato che dopo quattro figli maschi le piacerebbe avere una femmina, ma al momento non si hanno notizie sulla sua quinta gravidanza né sul sesso del suo bebè.