Le sue parole danno speranza anche a considerare la serietà della situazione del Cav, Luigi Berlusconi esce dall’ospedale e spiega: “Papà sta bene”. Da quanto scrive Ansa l’ultimogenito del leader di Forza Italia ha voluto dare la breve notizia ai giornalisti laciando il San Raffaele alla fine del settimo giorno di ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva.

Luigi Berlusconi: “Papà sta bene”

Presso la struttura milanese continuano le visite degli amici più stretti e dei parenti. I media scrivono che “sono arrivati nella struttura il secondogenito del leader di Forza Italia, Pier Sivio, e anche la primogenita Marina“. Tutto questo mentre l’amico Fedele Confalonieri aveva lasciato l’ospedale dopo la sua, di visita. Intanto il figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi, ha lasciato dopo circa due ore l’ospedale. Il giovane ha fatto ancora “il segno del pollice all’insù ai giornalisti che gli hanno chiesto come sta il padre”.

Confalonieri presenza fissa al capezzale

Poi ha aggiunto “sta bene, sta bene”. E Confalonieri? Il presidente Mediaset era arrivato nella struttura entrando in auto dall’ingresso di via Olgettina 60, come fa ormai ogni giorno da quando il senatore e leader azzurro è stato ricoverato per una leucemia. La lunga amicizia fra i due è una cosa saldissima e forte.