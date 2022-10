Luigi Berlusconi papà bis: Federica Fumagalli è incinta

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, diventati genitori per la prima volta nel 2021, stanno per avere il secondo figlio.

Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, è in attesa del suo secondo figlio. La donna è stata avvistata per le vie di Milano con il suo evidente pancione.

Federica Fumagalli incinta per la seconda volta

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, diventati genitori per la prima volta del piccolo Emanuele Silvio nel 2021, si apprestano a diventare genitori per la seconda volta: la coppia aspetta un altro bebè (che sarebbe anche lui un maschietto) in arrivo nei prossimi giorni.

Al momento la coppia, da sempre molto riservata, non ha svelato quale sarebbe il nome del piccolo in arrivo e in tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più.

Federica Fumagalli: l’amore e le nozze

Federica Fumagallie Luigi Berlusconi si conoscono dai tempi dell’università e sono convolati a nozze nel 2020. Al matrimonio della coppia non ha potuto prendere parte il padre di Luigi, Silvio Berlusconi, che proprio in quei giorni era stato ricoverato in ospedale a causa della sua positività al Coronavirus.

Un anno dopo i fiori d’arancio i due hanno avuto il loro primo figlio, Emanuele Silvio, e a quanto pare il 2022 sarà per loro l’arrivo del secondo bebè.

Un anno fa oltre al piccolo Emanuele Silvio era nato anche Ettore Quinto, quinto figlio di Barbara Berlusconi. Lei e Federica Fumagalli avevano scoperto di essere incinte a poche settimane di distanza e infatti i due cugini sono nati a poco tempo di distanza l’uno dall’altro.