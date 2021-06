Luigi Berlusconi sarà presto papà: Federica Fumagalli è all’ottavo mese

Luigi Berlusconi diventerà presto papà per la prima volta, ma lui e Federica Fumagalli non rinunciano a una breve vacanza prima del parto.

Luigi Berlusconi e sua moglie, Federica Fumagalli, sono stati avvistati insieme a Porto Rotondo, in Sardegna. I due stanno per diventare genitori del loro primo figlio.

Luigi Berlusconi: il primo figlio

Federica Fumagalli e l’ultimogenitori di Silvio Berlusconi, Luigi, sono stati paparazzati insieme a Porto Rotondo.

La moglie di Berlusconi Jr è incinta del loro primo figlio, che dovrebbe nascere tra appena un mese. Nelle foto infatti è ben evidente il pancione della Fumagalli, che è convolata a nozze con Luigi lo scorso ottobre dopo quasi 10 anni d’amore. Tra alcuni mesi nascerà anche un altro nipotino a casa Berlusconi: si da il caso infatti che anche Barbara, sorella maggiore di Luigi, sia incinta. Per lei si tratterà però del quinto figlio.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: le nozze

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si erano sposati a ottobre 2020 nel massimo riserbo. Alle nozze – a causa delle disposizioni dovute all’emergenza Coronavirus – erano presenti solo i parenti e gli amici più intimi dei due. Il padre di Luigi, Silvio Berlusconi, era stato costretto ad assentarsi dal grande giorno poiché risultato positivo al Coronavirus. Da settimane l’ex premier si trovava ricoverato infatti all’ospedale San Raffaele, da cui ha continuato ad entrare e uscire per tutto l’anno proprio a causa degli strascichi dovuti al Covid.

Luigi Berlusconi: la storia d’amore

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sarebbero conosciuti durante gli studi universitari alla Bocconi e, secondo indiscrezioni, i due starebbero insieme da oltre 10 anni. La coppia ha deciso di convolare a nozze nel 2020, ma poi a casa delle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus erano stati costretti a rinviare il grande giorno. A ottobre i due hanno proncunciato il fatidico sì e, pochi mesi più tardi, Federica Fumagalli ha annunciato di aspettare il loro primo figlio, che a quanto pare sarà un maschietto. La coppia per il momento ha preferito non svelare quale sarà il nome del bambino, che sarà il 13esimo nipote di Silvio Berlusconi. Pochi mesi più tardi nascerà anche il bebè di Barbara Berlusconi che, stando ai rumor in circolazione, sarà invece una femminuccia. La famiglia come sempre preferisce mantenere la massima discrezione e ancora non sono trapelati ulteriori dettagli riguardanti queste due nuove cicogne in arrivo a casa Berlusconi.