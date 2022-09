Luigi Di Maio, il mistero della pagina Facebook scomparsa dopo le elezioni 2022

Contava oltre 2,5 milioni di followers ma Luigi Di Maio ha deciso di dire basta: il mistero della pagina Facebook scomparsa dopo le elezioni 2022

Luigi Di Maio “desaparecido” in queste ore tiene banco il mistero della pagina Facebook scomparsa dopo le elezioni 2022 che hanno visto l’ex membro del Movimento Cinque Stelle passato con la formazione di Impegno Civico da lui creata collezionare un risultato d’urna a dir poco disastroso.

Disastroso per la neonata formazione politica e per Di Maio stesso, entrambi messi fuori dal Parlamento.

Di Maio, scomparsa la pagina Facebook

Il dato oggettivo, basta verificare, è che l’account sul social Meta del ministro degli Esteri uscente è sparito e in molti si chiedono perché. Ovviamente la lettura per cui Di Maio abbia fatto chiudere quel profilo sulla scorta della delusione per il risultato d’urna è del tutto arbitraria, anche se non certo improbabile, ma in assenza di altri motivi nel mainstream regge quella.

Aveva circa 2,5 milioni di followers

Regge tanto che molti media, fra cui Fanpage, non hanno avuto remore nel titolare del “mistero sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio”. Scrive il pezzo a seguire: “Il profilo del ministro degli Esteri, che conta circa 2,5 milioni di followers, è sparito dalla rete”. Poi la deduzione che hanno fatto un po’ tutti e forse legittimamente: “Potrebbe avere oscurato lui stesso la pagina, dopo il risultato alle elezioni politiche che ha escluso Impegno Civico, la sua nuova creatura politica, dal Parlamento”.